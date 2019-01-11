Миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, которые были крупнейшими донорами кампании 2016 года по Brexit считают, что Великобритания останется в ЕС.

Об этом сообщает НВ.Пессимизм Харгривза спровоцирован тупиковой ситуацией в британском парламенте по поводу соглашения о выходе, которое премьер-министр Тереза ​​Мэй заключила с ЕС.Миллиардер считает, что правительство скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а затем и вовсе назначит повторный референдум.– Я полностью сдался. Я в полном отчаянии, я не думаю, что Brexit вообще состоится…Cторонники ЕС делают ставку на тот факт, что люди настолько устали от всего этого, что они просто скажут: Боже, мы просто останемся, - цитирует Харгривза Reuters.Миллиардер пожертвовавал 3,2 миллиона фунтов (4 миллиона долларов) на кампанию по Brexit.С ним солидарен и Криспин Оуди, который вложил 870 тыс. фунтов в компанию по поддержке Brexit.– К сожалению, в вопросе Brexit никто не продемонстрировал лидерских качеств, процесс без лидера, и это проблема, - сказал Оуди.Ранее министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Brexit может быть остановлен. Причиной может стать нежелание парламента поддержать премьерское соглашение с ЕС.Голосование в парламенте Великобритании по соглашению о Brexit должно пройти в январе 2019 года. В декабре 2018 года Мэй отменила голосование по соглашению из-за низкой поддержки премьерской инициативы со стороны депутатов.