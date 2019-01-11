Харьков выкупил половину домов в зоне строительства метро от станции метро «Метростроителей» до станции «Одесская».

Всего необходимо выкупить 89 объектов у 145 физических и юридических лиц. 97% владельцев дали согласие на проведение переговоров по выкупу, и 70% из них согласились с предложенной цене. Уже проведена половина сделок на сумму более 40 млн грн. Об этом, как пишет politeka, сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.По его словам, на сегодня только четыре владельцы отказались от проведения переговоров. Один из них вообще не выходил на контакт с городскими службами и отказался от встречи с наблюдателями от Европейского банка реконструкции и развития. Этот же владелец, возможно, в целях личной выгоды, в конце прошлого года зарегистрировал на своем земельном участке еще один дом.– Один из регистраторов Харьковской области провел действия сомнительного характера, в результате которых объект — частный жилой дом — изменил свою площадь, и вместо одного жилого дома на земельном участке появились два. Документов, подтверждающих новое строительство или реконструкцию, нет. На наш взгляд, здесь нарушена процедура регистрации и ввода в эксплуатацию объектов, – пояснил чиновник.Он также добавил, что профильные структуры не смогли осмотреть дом, поскольку сам же владелец не дает на это согласие.Кто провел эту сомнительную сделку, уже выяснили. Из горсовета в прокуратуру по этому поводу последовало заявление. Если власти не договорятся с этими собственниками относительно выкупа, то, скорее всего, обратятся в суд о принудительном выкупе, поскольку все это влияет на сроки начала строительства.