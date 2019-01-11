В целом по Украине рост производства за этот период втрое ниже — 4,9%.

Так, объем реализованной промышленной продукции предприятий Харьковщины за 11 месяцев 2018 года составил 169,4 млрд грн. Это на 20 млрд (или 13,4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За 9 месяцев прошлого года прибыль прибыльных предприятий Харьковщины составила 5,6 млрд грн. Средняя заработная плата на промышленных предприятиях в течение года увеличилась на 21% и за 11 месяцев 2018 года составила 8 тыс. грн.– Промышленность Харьковщины - это 70% бюджетных поступлений, 30% рабочих мест области и 60% всей прибыли экономики области. В промышленности работают более 155 тысяч жителей области. Поэтому можем с уверенностью сказать, что развитие промышленности - это база региональной экономики. От ее роста зависит развитие региона в целом, - подчеркнула глава ХОГА Юлия Светличная. - Работаем с каждым предприятием области, и у каждого есть наши поддержка и контроль - как в производственных вопросах, так и в социальных. За три последних года имеем рост производства в машиностроении области. Видим перспективы и делаем все, чтобы предприятия Харьковской области были загружены.Если рассчитать кумулятивный рост производства, то за 3 последних года харьковская промышленность нарастила выпуск продукции на 13,9%. Наибольший рост выпуска продукции демонстрируют отрасли химической продукции, производства изделий из древесины, машиностроения и фармации.– По итогам последних трех лет наиболее эффективно работает наш машиностроительный комплекс. За 9 месяцев 2018-го прибыль машиностроительной отрасли составила более 2 млрд грн – это почти 60% всей прибыли промышленного комплекса, - отметила руководитель области.Большой импульс к развитию харьковских машиностроительных предприятий дал ежегодный Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».В 2017 году в рамках форума был заключен ряд крупных контрактов в энергомашиностроительной сфере на общую сумму более 5,5 млрд грн. Это дало возможность загрузить в 2018 году на 100% два наиболее мощных предприятия региона - АО «Турбоатом» и ГП «Электротяжмаш».В 2018 году на форуме было заключено сделок более чем на 6 млрд грн, и достигнуты договоренности об инвестиционных намерениях еще на 250 млн долл. США, подписаны 2 меморандума о сотрудничестве.– Все это позволит загрузить наши предприятия на 2019-2020 годы, гарантирует стабильность и дальнейшее развитие энергомашиностроительного комплекса Харьковской области, - сказала Юлия Светличная.Кроме того, высокую степень загруженности имеют предприятия оборонно-промышленного комплекса Харьковской области.Благодаря активному сотрудничеству областной администрации и концерна «Укроборонпром» в рамках программы импортозамещения в оборонной сфере в Харьковской области сформирован «оборонный кластер», ядром которого стал ГП «Завод имени В.А. Малышева». Это позволило предприятию войти в тройку крупнейших машиностроительных предприятий области.Также руководству области удалось привлечь к выполнению государственного оборонного заказа почти полторы сотни смежных предприятий, среди которых - «Коммунар», «Турбоатом», «Южкабель», ЛКМЗ, Волчанский агрегатный завод, «Хартрон» и др.Кроме того, начиная с 2014 года, в области большая работа ведется над расширением рынков сбыта и ассортимента продукции. Например, завод «Южкабель» сегодня поставляет продукцию в Польшу, Францию и Нидерланды. Интерес для стран Евросоюза представляет продукция тракторного завода - в прошлом году ХТЗ посетила делегация представителей 24 дипломатических миссий стран-членов ЕС. Активно завоевывают европейский рынок и рынки стран Северной Америки и Восточной Азии предприятия Индустриальной группы УПЭК.