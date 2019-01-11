Благодаря новому исследованию соцсети получили дополнительные данные для фильтрации пользовательского контента.Ученые из Университета Нью-Йорка и Принстонского университета (США) проанализировали, о чем писали люди в соцсетях за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года в США и еще несколько месяцев после. Ученые мониторили публикации, в которых встречались ссылки на фейковые ресурсы, список которых привел журналист BuzzFeed Крейг Сильверман. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
В выборку попали 3500 американцев, среди которых были как активные пользователи фейсбука, так и те, кто ничего не публиковал в соцсетях. Все они были зарегистрированы в специальном приложении и дали согласие на обработку данных.
Около 8,5 % участников исследования за время эксперимента поделились ссылками на фейковые новости.
Фейки опубликовали 11 % пользователей старше 65 лет — и всего 3 % респондентов от 18 до 29 лет. Это объясняется как компьютерной грамотностью молодежи, так и упадком интеллекта к старости, отмечают исследователи.