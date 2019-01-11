Программу поддержки малого и среднего бизнеса представили 11 января на встрече руководителей структурных подразделений ХОГА с делегацией Агентства США по международному развитию.

От имени председателя ХОГА Юлии Светличной американскую делегацию поприветствовал директор Департамента экономики и развития международных отношений Андрей Колос. Он предоставил информацию о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба ХОГА.– Конечно, Харьковщина - это регион машиностроения, но именно малый и средний бизнес является движущей силой развития экономики области. Без учета показателей микробизнеса (физические лица - предприниматели) в сфере малого и среднего предпринимательства задействовано более 300 тысяч человек, - отметил Андрей Колос.По его данным, на начало прошлого года в регионе было зарегистрировано более 1 тысячи средних предприятий и почти 21,5 тысячи малых (причем в 2018 году их количество выросло на 4 тысячи).– Также отмечу, что в области развита инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства - это кластеры, объединения и ассоциации, консультационные центры, центры поддержки бизнеса, инновационные фонды, инвесткомпании и т.д., - рассказал Андрей Колос. - Силами ХОГА запущен целый ряд проектов, которые объединены в программу содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Речь идет о реализации программ по предоставлению микрокредитования, повышения финансовой грамотности населения и многих других.По словам директора департамента экономики, сейчас уже разработан и планируется к внедрению Инвестиционный портал Харьковской области, в планах также - запуск Центра поддержки предпринимательства.В свою очередь, представители USAID рассказали о новом проекте агентства - «Конкурентоспособная экономика Украины».Эксперт по маркетингу и торговле национальной программы Сергей Малиновский отметил, что она рассчитана на 5 лет. Основной целью программы является поддержка малого и среднего бизнеса в Украине.– Рассматриваем два направления: первое - помощь предприятиям быть конкурентноспособными и упрощать условия ведения бизнеса, и второе - развитие компонентов, которые будут заниматься упрощениями условий торговли, - уточнил Сергей Малиновский.В настоящее время проводится аналитическая работа, после чего эксперты выделят несколько экономических секторов, на которых и будет фокусироваться программа.– В середине февраля закончится аналитическая работа, и в начале марта начнем наработки тех интервенций, которые мы будем представлять для выбранных секторов. Поддержка может быть реализована в создании бизнес-инкубаторов, предоставлении финансирования, организации торговых миссий, финансировании поездок на выставки и т.д., - рассказал Сергей Малиновский.Присутствующие руководители бизнес-ассоциации, IT-кластера и сельхозобъединения Харьковщины уже предложили варианты сотрудничества.– Уверен, что харьковский бизнес встретил надежных партнеров. Будем работать с агентством и дальше, а в марте встретимся, чтобы рассмотреть конкретные наработки, - подчеркнул Андрей Колос.