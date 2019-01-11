Курсанты Национальной Академии Нацгвардии Украины провели флэш-моб в поддержку украинских моряков, захваченных в плен российскими оккупантами близ Керченского пролива.Об этом сообщает с места события корреспондент «Вечернего Харькова».
Напомним, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Как сообщил координатор адвокатской группы по защите пленных Николай Полозов, все 24 украинских моряка с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», захваченных Россией в Черном море, заявили следствию, что являются военнопленными.