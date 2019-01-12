11 января около 20:00, в Харькове, по проспекту Московскому, 256 произошло обрушение кровли строящегося торгового павильона.

В ликвидации последствий аварии было задействовано около 50 сотрудников ГСЧС и 50 работников полиции, сообщает пресс-служба ХОГА – Под тяжестью снега произошло обрушение строительных конструкций. Внутри здания людей не было. Но в результате обрушения пострадало 3 человека, которые в этот момент проходили рядом со зданием, – рассказал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов.По информации директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, потерпевшие – женщины 26, 27 и 62 лет. Их жизни ничего не угрожает.– У них легкие травмы – ушибы спины, травма носа. На месте им оказали необходимую помощь и отправили в больницу скорой помощи для дополнительного обследования, – уточнил Виктор Забашта.Бригады «скорой» дежурили на месте происшествия до ликвидащии последствий аварии.Причины происшествия выясняются.– На месте работает оперативно-следственная группа следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области для установления причин и обстоятельств происшествия, – рассказал Алексей Максимов.