11 января Национальная женская сборная Украины по хоккею отправилась в Кейптаун (ЮАР), где примет участие в квалификационном турнире к чемпионату мира.



«Это историческое событие, которое очень важно для дальнейшего развития женского хоккея в нашей стране... Команда возродилась через четверть века, – отметила на своей странице в FB президент ХК «Пантеры» Екатерина Середенко. – Для возрождения национальной сборной много было сделано, много сил и времени было отдано ради этого события. В этом процессе участвовали многие, начиная от самих игроков, тренеров, руководителей клубов, женского комитета ФХУ, Министерства молодежи и спорта, меценатов и много еще людей, которые остались за кадром! Вместе мы выходим на мировой уровень, вместе нам все под силу!».От харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков: Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук.13 января девушки сыграют первый исторический матч для Украины против команды ЮАР.Напомним, Юлия Светличная поздравила харьковских «Пантер» с победой в чемпионате Украины.