11 января Национальная женская сборная Украины по хоккею отправилась в Кейптаун (ЮАР), где примет участие в квалификационном турнире к чемпионату мира.
«Это историческое событие, которое очень важно для дальнейшего развития женского хоккея в нашей стране... Команда возродилась через четверть века, – отметила на своей странице в FB президент ХК «Пантеры» Екатерина Середенко. – Для возрождения национальной сборной много было сделано, много сил и времени было отдано ради этого события. В этом процессе участвовали многие, начиная от самих игроков, тренеров, руководителей клубов, женского комитета ФХУ, Министерства молодежи и спорта, меценатов и много еще людей, которые остались за кадром! Вместе мы выходим на мировой уровень, вместе нам все под силу!».
От харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков: Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук.
13 января девушки сыграют первый исторический матч для Украины против команды ЮАР.
Напомним, Юлия Светличная поздравила харьковских «Пантер» с победой в чемпионате Украины.