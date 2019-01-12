Смотришь порой, как мамаши укачивают детей и диву даешься — трясут как грушу. Не опасно ли это для ребенка?

Алевтина

По данным ВОЗ, у маленьких детишек нередко обнаруживают «синдром встряхнутого ребенка». Специалисты имеют в виду не легкое укачивание, а агрессивное встряхивание колясок и кроваток, в которых находятся орущие дети. Термин «синдром встряхнутого ребенка» был введен в 1970-х годах. Его до сих пор используют педиатры, но чаще применяют такие термины, как «травма головы в результате жестокого обращения» или «нанесенное травматическое повреждение мозга».Встряхивание не сразу распознается, но может иметь страшные последствия, предупреждают медики. Как правило, у ребеночка нет очевидных травм, но при более тщательном осмотре и обследовании медики обнаруживают признаки ушибов, кровоизлияний в сетчатку, переломов ребер и других костей. Очень опасны травмы головы. Врачи рассказывают, что мозг крошечных детей имеет консистенцию незастывшего желе, мышцы шеи у них не развиты. При сильном встряхивании силы быстрого ускорения-замедления могут причинить мозговым тканям и кровеносным сосудам гораздо больше вреда, чем даже непосредственный ушиб головы при падении с небольшой высоты.Исследования показывают, что до 30% младенцев, у которых диагностирована травма головы в результате жестокого обращения, умирают, а у многих выживших детей остаются нарушения разной степени тяжести, включая проблемы в обучении и поведении, слепоту, конвульсии и паралич. Примерно в 45% случаев ответственность за травмы головы детей лежит на отцах, 25% — на партнерах матерей, 15% — на матерях, 15% — на воспитателях и нянях.