11 января на Форуме демократических сил лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко презентовал программу «Честный президент – будет служить людям», с которой будет выдвигаться на выборы Президента Украины.



Программа Анатолия Гриценко базируется на таких основных блоках как справедливость и безопасность в Украине, рост экономики.– Хватит Украине отставать. Наша цель – наступить на пятки лидерам Европы! Выборы дают нам шанс вернуть во власть профессионализм, честность и совесть. Нужны быстрые решительные изменения, – призвал Анатолий Гриценко.Лидер «Гражданской позиции» обещает, что одним из его первых шагов станет внесение закона об импичменте президента.– Не будет президент прятаться за неприкосновенность. Не будет «любих друзів» – будет неотвратимость наказания для всех, независимо от партийной принадлежности, власти или оппозиции, – заверил Анатолий Гриценко.Помимо импичмента и отмены депутатской неприкосновенности, лидер «Гражданской позиции» отметил, что необходимо окончательно принять решение о переходе к новой избирательной системе и запрету политической рекламы на телеканалах. По его словам, такие шаги откроют путь во власть честным профессионалам, в том числе – одаренной молодежи.В вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины политик пообещал, что оккупированные территории планирует вернуть дипломатическими, военными, экономическими, санкционными путями совместно с зарубежными партнерами. По его словам, это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока.– Не будет Украина уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки – в Крыму наши граждане, это наша земля, и Крым будет украинским, – также подчеркнул Анатолий Гриценко.В экономическом блоке Анатолий Гриценко рассказал, что за время его президентства не будет бессистемных реформ и опасных экспериментов с экономикой, а планируется экономический рост темпами 10% в год на основе Плана действий, разработанного его командой совместно с Украинской Радой Бизнеса, экономистами и экспертами общественного сектора.Отдельный блок программы Анатолия Гриценко также касается социальной политики. Политик подчеркнул, что минимальная пенсия не будет ниже реального прожиточного минимума.– Мы повысим пенсии до экономически обоснованного уровня, в котором справедливо учитывается трудовой вклад и квалификация. Средняя зарплата в Украине будет более 700 евро, соответственно будут расти пенсии, – рассказал Анатолий Гриценко.Напомним, 11 января, состоялся XIII Съезд политической партии «Гражданская позиция». На Съезде приняли решение о выдвижении Анатолия Гриценко кандидатом на очередных выборах Президента Украины.