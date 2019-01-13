До конца зимы еще далеко, а я уже замечаю, что кожа под глазами стала сухой, как бумажка. Вроде бы и отдохнула за праздники, но на лице это никак не отразилось – скорее наоборот. Как бы его реанимировать?

Анна

Глаза моргают десятки тысяч раз в сутки

Как выбрать правильный крем под глаза

Глазам тоже нужна гимнастика

Обзаведитесь полезными привычками

— Кожа вокруг глаз невероятно тонкая и нежная, так как в ней практически нет кожного жира и мышц, мало коллагена и эластина. При этом глазные веки подвергаются большему напряжению, чем остальная кожа на лице, — рассказывает косметолог Лилия Кривошеева. — Глаз моргает более 24 тысяч раз в сутки. Кожа постепенно растягивается и покрывается мелкими морщинками, поэтому ухаживать за ней нужно с 25 лет. Помочь в этом смогут не только готовые кремы и салонные процедуры. Если изменить привычки и питание, можно вполне снизить риск появления преждевременных морщин, темных кругов и отеков.— Морщины вокруг глаз могут появиться из-за неправильного ухода, — считает специалист. — Каждый вечер эту зону нужно бережно и аккуратно очищать от декоративной косметики. Молочко, масло и жирные кремы уместны, если вы пользуетесь водостойкой косметикой. Если нет, больше подойдет лосьон. Избегайте ароматизированных средств, а для снятия макияжа используйте ватные диски. После снятия макияжа обязательно умойтесь, чтобы смыть остатки очищающего средства. Никогда не используйте для век крем, предназначенный для лица: он слишком жирный, тяжелый и даже может стать причиной возникновения морщин. Крем для кожи глаз должен иметь легкую текстуру, не должен быть липким, иначе это может привести к растягиванию кожи. Нежелателен и жирный крем — он способствует отечности.По словам косметолога, крем для век должен содержать витамины А, Е, эластин, коллаген, желательно обладать солнцезащитными функциями. Кроме того, он должен иметь нейтральный Рh, чтобы не вызвать раздражения глаз. Небольшое количество крема нанесите на кожу по линиям верхнего и нижнего века мягкими похлопываниями, когда кожа влажная (но не мокрая). Крем наносится от внешнего уголка глаз к внутреннему по нижнему веку и от внутреннего уголка глаз к внешнему по верхнему веку — это поможет избежать растяжения кожи.Вместе со специальными кремами для век нелишне воспользоваться проверенными народными средствами. Они особенно эффективны, если пользоваться ими регулярно. Очень важно правильно наносить декоративную косметику: она не так вредна, если при нанесении не растягивать кожу век, не щуриться и не морщиться. Желательно наносить тени профессиональной кистью.Большинство горожан грешат долгим неподвижным сидением перед телевизором, монитором компьютера, часто — в плохо проветриваемых помещениях.— Это не может не отражаться на состоянии кожи, — уверяет Лилия Кривошеева. — Глаза быстро устают, теряют блеск, быстрее появляются морщины. С этим нужно и можно бороться. Во-первых, нужно сократить время пребывания перед телевизором, а для работы лучше приобрести монитор с защитным покрытием. Постараться почаще делать паузы в работе, а в перерывах не пренебрегать зарядкой для глаз. Этот очень просто. Закройте глаза и делайте круговые движения сначала по часовой стрелке, а затем в обратную сторону. Крепко зажмурьте глаза, досчитайте до десяти, расслабьте веки. Повторите 3–4 раза. Второе упражнение. На расстоянии 15 см от глаз поднимите перед собой палец. Сфокусируйте на нем взгляд, затем переведите на любой другой предмет, находящийся на расстоянии 1–2 метра. Сделайте пять повторов.— Заведите себе привычку выходить летом и в солнечные зимние дни из дома только в солнцезащитных очках, — советует специалист. — Солнцезащитные очки не только защищают от негативного влияния ультрафиолетовых лучей, но и помогают не щуриться. Хорошенько высыпайтесь и правильно питайтесь. Сладости, кофе и алкоголь негативно сказываются на состоянии кожи: она тускнеет, теряет эластичность. Это особенно заметно после затяжных праздников. Употребляйте побольше свежих фруктов и овощей. Особенно полезны для кожи морковь и брокколи. Кроме того, следует употреблять витамины, пить травяные чаи — например, с шиповником, ромашкой, липой.