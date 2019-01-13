В последнее время экзотические фрукты все чаще входят в рацион украинцев. Однако не все знают, как их выбирать и как употреблять, чтобы получить максимальную пользу.

Авокадо: фрукт или овощ?

Что следует учитывать при покупке папайи

спелая папайя имеет желтую или желто-оранжевую окраску кожицы (допустимы красноватые пятна, а некоторые сорта имеют кожицу зеленого цвета);

кожура спелой папайи – без вмятин или неровностей;

аромат свежей и спелой папайи напоминает малину;

черных точек или пятен на поверхности папайи быть не должно (исключением являются красноватые разводы);

на поверхности папайи не должно быть никаких повреждений или признаков испорченности (участки кожицы с потемневшим цветом, хорошо заметные впадины, серый налет или частичное отсутствие кожуры);

при надавливании пальцем поверхность папайи не должна деформироваться и легко продавливаться (спелый фрукт всегда упругий, но по твердости не напоминает камень);

аромат мякоти у папайи может отличаться в зависимости от сорта (есть разновидности с запахом шоколада, малины, абрикоса и дыни);

кожица папайи не должна быть липкой, влажной или отличаться неестественным блеском (такие признаки обычно присутствуют у плодов, которые специально обрабатывают химическими веществами для сохранения товарного вида или срока годности).

зеленые пятна по поверхности папайи являются признаком ее незрелости;

наличие хорошо просматриваемых прожилок на кожуре плода свидетельствует о применении химикатов при выращивании или недостаточной степени зрелости фрукта;

папайя без запаха может быть только в тех случаях, если она неспелая или была выращена с применением химических веществ;

наличие темных вкраплений или черных точек на кожице папайи должны стать поводом отказаться от ее покупки;

не стоит покупать папайю, если на кожице есть трещины и иные виды повреждений;

папайя с признаками гниения или засыхания непригодна для употребления в пищу;

деформированную или помятую папайю не стоит покупать (скорее всего, внутри такого плода уже начался процесс гниения);

если вместо приятного аромата ощущается затхлый запах гниения или сырости, то папайя испорчена (такие плоды не только не стоит, но и опасно употреблять в пищу);

незрелую и слишком твердую папайю покупать не рекомендуется (в процессе дозревания в домашних условиях фрукт может стать практически безвкусным);

зеленая и твердая папайя не будет спелой и вкусной (если это зеленый сорт, то фрукт должен быть упругим и обладать характерным ароматом).

Что приготовить из экзотического фрукта

С точки зрения биологии, авокадо по праву можно отнести к фруктам. Потому что плод растет на дереве, а внутри него есть большая твердая косточка. Но небольшое количество сахара, содержащееся в мякоти, свойственно скорее овощам, нежели фруктам. Однако хотя вкусовые качества авокадо говорят об обратном, его все-таки принято считать фруктом.Вкус авокадо может удивить: его нежная консистенция напоминает сливочное масло, а послевкусие — кедровые орешки. В авокадо нет привычной сладости, которая присуща другим фруктам. Но в этом и заключается его преимущество — нейтральный вкус хорошо сочетается с различными продуктами питания.Чаще всего люди используют экзотический плод в качестве овоща. Его добавляют в салаты, которые заправляют солеными и кислыми соусами. Рецептов сладких десертов из авокадо меньше, хотя они тоже существуют.Чтобы правильно выбрать этот фрукт, нужно знать несколько секретов.Плод имеет шаровидную или грушевидную форму от 5 до 20 сантиметров в длину. Спелые плоды покрыты тонкой, темно-зеленой, слегка шероховатой кожицей. Чтобы правильно выбрать продукт, следует смотреть не на цвет кожуры, а на упругость плода. Как это проверить? Просто возьмите авокадо и слегка надавите пальцами: если почувствовали сопротивление, значит, плод спелый. Если вмятина быстро выровнялась – плод спелый, если осталась – он уже переспел и может быть гнилым.Если авокадо очень твердое – его лучше не брать, потому что никакого вкуса вы не почувствуете. Но фрукт может дозреть и дома – правда, для этого нужно несколько дней. Положите его в полиэтиленовый пакет и оставьте в темном месте на два-три дня, но постоянно проверяйте, чтобы не пропустить момент, когда спелый авокадо начнет портиться.Если на кожуре есть коричневые пятна или вмятины – фрукт гнилой. Авокадо нельзя долго хранить, поскольку он довольно быстро портится. Но если держать плод при температуре не выше десяти градусов – процесс можно замедлить.Если вы не собираетесь использовать его сразу, заверните в бумагу и положите в холодильник, в отделение для овощей. Там он может пролежать до 14 дней. В случае если авокадо уже разрезан , хранить его можно лишь два-три дня, перед этим необходимо полить соком лимона, чтобы избежать потемнения мякоти, а затем завернуть в пищевую пленку.Плод можно замораживать, очистив, удалив косточку и немного полив лимонным соком. В этом случае он сохраняет все свои качества и вполне пригоден для приготовления различных блюд.Существует множество сортов папайи, внешне они отличаются не кардинально. Разница наблюдается только во вкусовых характеристиках: одни – более сладкие, другие – нейтральны. Гавайский вид папайи — плоды небольшого размера – употребляется в пищу в свежем виде. Мексиканский вид отличается более крупными размерами, а употребляются, как правило, в составе разных блюд.Какую папайю следует покупать:Какую папайю покупать не стоит:Сортов папайи много, но чаще всего на прилавках можно увидеть желтые или оранжевые плоды. Если папайя зеленого цвета, то выявить признаки незрелости или особенностей вида несложно. Неспелый фрукт будет иметь неравномерную окраску кожуры, а спелый – ровный и насыщенный цвет. В остальном зеленые сорта оцениваются так же, как и привычные желтые разновидности.Что же можно приготовить из авокадо? Мякоть авокадо гармонично сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами. Способы обработки продукта разные: в кухнях разных стран авокадо жарят, варят, запекают, тушат или едят сырым.Спелые и перезрелые плоды используют для приготовления соусов, пасты, паштетов, а сырым его можно добавлять в смузи и салаты. Жирность и особая текстура мякоти позволяют готовить из авокадо вкусные десерты.из авокадо – простой соус, который принято подавать с кукурузными лепешками и овощами. Готовить его классическую вариацию можно без рецепта: размять мякоть авокадо с соком лайма, солью, перцем – и готово. За счет добавления чеснока и лука к пасте из авокадо вкус блюда станет более ярким и насыщенным.из авокадо – добавив к нейтральному вкусу авокадо разнообразные сушеные специи, можно сделать отличное дополнение к поджаренному тосту. Такая паста из авокадо для бутербродов может быть или абсолютно однородной, или с кусочками. Используйте такую пасту в качестве намазки для тостов, сверху можно выложить сыр или красную рыбу.с авокадо – благодаря нейтральному вкусу авокадо прекрасно сочетается со многими продуктами, придавая салатам совершенно особенные вкусовые нотки. Часто в салатах его сочетают с морепродуктами, сыром, фруктами, особенно цитрусовыми, курицей, крабовыми палочками, морской рыбой, овощами, маслинами. Лучшей заправкой будет лимонный сок, который придаст кислинку и сохранит насыщенный цвет авокадо.из авокадо – напиток из авокадо и банана зарядит бодростью и энергией. Взбейте авокадо и банан в блендере, а затем добавьте классический йогурт.из авокадо – с этим плодом готовят конфеты, выпечку и даже мороженое. Готовить мороженое очень просто – смешайте спелый авокадо с соком и цедрой лайма или лимона. Добавьте мед и тщательно перебейте в блендере. Выложите в форму и дождитесь, пока смесь замерзнет. Вместо меда можно добавлять различные фрукты и ягоды. Вкусно будет с бананом и клубникой.