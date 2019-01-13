13 января после двух часов ночи в Чугуеве 40-летний местный житель из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выбросил пятилетнего сына.

Об этом написал замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. Мальчик выжил, получил телесные повреждения, попал в реанимационное отделение 4-й неотложки в Харькове. На утро состояние ребенка удовлетворительное.«Что касается отца, то он плачет. По его словам, лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, выбросил ребенка в окно», – написал Аброськин.Мужчина свою вину не отрицает. Он также рассказал, что в тот вечер умеренно употреблял алкоголь, «может потому и приснился кошмар».Семья пострадавшего характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.Следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, сообщили в Национальной полиции Харьковской области Следственные действия продолжаются.Это не первый случай, когда родители в состоянии алкогольного опьянения, ложась спать в одну кровать с маленькими детьми, невольно калечат и убивают их, отмечает Вячеслав Аброськин.