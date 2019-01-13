16 января в Харьковском художественном музее откроется выставка Виктора Корягина Vectoria.

Виктор Корягин является автором более 2000 графических произведений. Любимый материал – перо и тушь. Но в последнее время все большее место в его творчестве занимает векторная графика. Она представлена на выставке как самостоятельное направление работ автора под именем VictorAlex.Большинство работ несут гротескный характер, где жизненные сюжеты восприняты художником с особыми нотками иронии, юмора и фантазии. Поэзия графических образов отличается богатством и разнообразием эмоциональных оттенков, авторской изысканной иероглифичностью изображений, органично воспринимается как единство реального и идеального.