Прокуратурой Харьковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности должностных лиц одного из субъектов хозяйствования.

Установлено, что 11 января на территории рынка, расположенного по пр. Московскому, 256 в Харькове, произошло разрушение металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона. В результате происшествия три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.Надлежащая правовая оценка будет предоставлена ​​контролирующим органам и должностным лицам органов исполнительной власти относительно законности передачи земельного участка в аренду, предоставления разрешений на строительство, реконструкцию и функционирование на ней торговых павильонов, сообщили в областной прокуратуре.