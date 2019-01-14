Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не имеет права закрывать перед украинцами двери храма Божьего, определять кто канонический, а кто неканонический.

Такое мнение он высказал во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице в воскресенье, 13 января.По его словам, никто не способен остановить украинцев, "которые отходят прочь от Российской империи и Советского Союза"."И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос... А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не спрячешь", - заявил Порошенко.Президент подчеркнул, что церковь должна быть защищена от влияния государства, особенно от воздействия иностранного государства.Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве было основано Православную церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Епифаний (Думенко).6 января в Стамбуле он из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток томоса об автокефалии.