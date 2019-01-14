Харьковчане вышли с пикетом под стены супермаркета "Рост" на пр. Гагарина.

Об этом пишет МГ "Объектив".Акция стартовала в субботу и продолжилась в воскресенье. Митингующие - родственники и друзья женщины, которая 15 декабря получила травму на территории супермаркета. Автоматическая дверь ударила харьковчанку, в результате чего женщина упала и сломала себе шейку бедра.Администрация магазина якобы обещала помочь с лечением, однако, после о пострадавшей забыла.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "травматизм на производстве". На данный момент продолжается следствие.