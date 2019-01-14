Укрспецэкспорт, входящий в состав Укроборонпрома подписал соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о закупке ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.Согласно договору, украинская армия в ближайшее время получит партию ударных ПБЛА, значительный запас вооружения к ним, услуги по обучению операторов и технического персонала, а также гарантийное обслуживание в течение нескольких лет.- Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме вискотехнологичних характеристик также могут быть довооружены современным ракетным вооружением. Это позволит уничтожать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения, а также морские цели, - прокомментировал соглашение президент Петр Порошенко.Bayraktar TB2 - это ударный беспилотник оперативно-тактического уровня, с размахом крыльев в 12 метров и способностью находиться в воздухе в течение 24 часов. Радиусом действия - 150 км. Его максимальная взлетная масса - 560 кг. Беспилотник также оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.В госконцерне напомнили, что сейчас реализуются целый ряд совместных украинско-турецких проектов. В частности создание самолета Ан-188, интеграция украинских средств защиты в турецкую бронетехнику и поставки в Украину защищенных цифровых средств связи.Кроме того, сторонами прорабатывается создание совместного предприятия по производству комплектующих к беспилотной технике на базе запорожского ГП Ивченко-Прогресс, входящего в состав Укроборонпрома.