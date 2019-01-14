Харьковчане просят доделать начало Московского проспекта и открыть маршруты трамваев №5 и №6.Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"Прошу всех поддержать, ведь очень большое количество людей ежедневно передвигается по Московскому проспекту и непосредственно на ЮЖД. Просьба доделать начало Московского проспекта и проблемный поворот с Московского проспекта на Ак. Павлова. Дату открытия 5 и 6 трамваев уже 3 раза перенесли, но маршрут так и не был возобновлен", - сказано в тексте петиции.
Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.