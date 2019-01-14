Патрульная полиция Харьковской области обратились к водителям с просьбой соблюдать осторожность во время непогоды.Советы водителям, отправляющимся в дорогу зимой:
- перед поездкой обязательно проверьте исправность осветительных приборов, тормозной системы и наличие зимнего омывателя стекла. О зимней резине речь не идет, она должна быть по умолчанию;
- возьмите с собой в дорогу инвентарь, который поможет освободить автомобиль из сугроба, например, лопату;
- если автомобиль занесло, руль нужно крутить в сторону заноса и в зависимости от типа привода автомобиля медленно нажать на газ или сбросить скорость. Если же занесло на прямом участке дороги, то сначала следует сделать быстрое и резкое движение в сторону заноса, а затем еще несколько небольших поворотов рулем влево-вправо, пока положение машины не стабилизируется;
- при необходимости тормозите заранее;
- чтобы не спешить в пути, выезжайте из дома раньше;
- если прогноз погоды неутешительный, лучше переждать непогоду. Если такой возможности нет, в пути двигайтесь медленно и максимально осторожно.
"Обязанность каждого водителя - заботиться о техническом состоянии своего авто, особенно, в зимний период. Помните об этом! Будьте внимательны за рулем и помогайте водителям, которые попали в беду", - сказано в обращении полиции.