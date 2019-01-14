Ученые считают, что черные дыры могут служить порталами в другое измерение, как показано в сюжете художественного фильма "Интерстеллар" с Макконахи.

Об этом пишет ЛИГА.С помощью черных дыр в космосе земляне смогут путешествовать во времени и пространстве, совершая гиперпространственные прыжки, что ранее описывалось только в научно-фантастических фильмах. Соответствующую космологическую модель разработала команда исследователей из Массачусетского университета в Дартмуте и Колледжа Джорджины Гвиннетт в США, говорится в результатах исследования на The Conversation.Ранее считалось, что космический корабль не сможет пролететь сквозь черную дыру, так как ему предстоит преодолеть невероятные огромные перегрузки, растяжения и сжатия, которые вызывает сингулярность, вплоть до полного его испарения.Такие выводы ученые из университета Массачусетс Дартмут сделали, изучив черную дыру, которая находится в центре нашего Млечного Пути."При правильных обстоятельствах, это воздействие может быть ничтожно малыми, что позволяет довольно удобно проходить через сингулярность (пространство-время с высокой энергетической плотностью - ред.). На самом деле, объект может не испытывать серьезного влияния. Это увеличивает возможность использования больших вращающихся черных дыр в качестве порталов для путешествий в гиперпространстве", - утверждает профессор физики и научный руководитель исследования Гаурав Ханна.Пока использование черных дыр в качестве порталов имеет гипотетический характер и для полета потребуется быстроходный космический аппарат.Однако сюжет фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар", основанный на книге Нобелевского лауреата по физике Кипа Торна, уже не кажется столько нереальным. Именно после его просмотра студентка-кандидат физических наук Кэролайн Маллари решила разузнать, действительно ли мог исполнитель главной роли Мэттью Макконахи выжить, пролетев сквозь вымышленную гигантскую черную дыру Гаргантюа.