Чтобы избежать недоразумений между партнерами, которые могут приводить к ужасным последствиям, в частности, насилию в семье, необходимо открыто говорить на тему секса и четко понимать друг друга.

Об этом в своем Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.Она отметила, что простое понятие "согласие на секс" вызвало "столько опасений", а "бурные дискуссии в соцсетях" показали, что простые истины вызывают в обществе много вопросов.Супрун также опубликовала известное видео, которое перевел на украинский язык центр "Женские перспективы", в котором секс сравнивается с чаем и объясняется, что нельзя и не нужно заставлять человека пить чай, если он не хочет.