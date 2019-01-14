На проспекте Победы, 65-Б загорелась многоэтажка, в результате чего погиб мужчина. Информация о пожаре в 16-этажке поступила на «101» 13 января в 06:12.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.Когда спасатели прибыли на место, в квартире на 11-м этаже горели домашние вещи и мусор, который хозяин сносил к себе домой. Они пошли в разведку и обнаружили тело погибшего 60-летнего мужчины. Он находился в коридоре недалеко от входных дверей. По информации ГСЧС, чтобы спастись, хозяину нужно было пройти еще несколько метров.В 06:50 спасатели локализовали пожар, а в 07:29 потушили полностью. Предварительной причиной возгорания в ГСЧС называют неосторожное обращение с огнем.