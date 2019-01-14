Гореть будет любой растительный продукт, в котором нет или очень мало воды.

Основные ингредиенты темного шоколада – какао-порошок и какао-масло, а также сахар. Все эти продукты горючи. Какао-масло представляет собой растительные жиры, добытые из бобов какао. Какао-порошок получают из жмыха, оставшегося после отжима масла. Масло какао размягчается при температуре больше 30 градусов (и поэтому шоколадка тает во рту). Соответственно, при поджоге плитки шоколада она сначала плавится, а потом загорается. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».В белом шоколаде нет какао-порошка, но содержится какао-масло, поэтому такой шоколад тоже будет гореть.Считается, что горит только качественный шоколад. В плохом шоколаде какао масло часто заменяют пальмовым, но оно также горючее. Поэтому устанавливать качество шоколада, поджигая его, бессмысленно.