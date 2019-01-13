Вторая неделя нового года на Харьковщине запомнится проведением одного из самых ярких событий в жизни народного творчества Украины – III Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест – 2019».



Глава ХОГА Юлия Светличная, которая присоединилась к участникам и гостям праздничного действа в центре Харькова, рассказала, что фестиваль, основанный на Харьковщине три года назад и уже ставший традиционным, расширил свои границы: шесть стран мира присоединились к области, чтобы вместе спеть известную украинскую колядку «Новая радость стала». На два дня Харьков погрузился в атмосферу сказочности. Почти 1500 участников, 100 коллективов из всех регионов Украины на более чем 60 локациях подарили харьковчанам хорошие песни, вдохновили традициями и порадовали хорошими пожеланиями на 2019 год.12 января в рамках Вертеп-фестиваля состоялось выступление коллективов фестиваля «Святовид» у ХНАТОБа им. Н. Лысенко. В 13:30 по улице Сумская прошел Парад вертепов . Участники фестиваля и все желающие харьковчане прошли шествием от площади Конституции до площади Свободы.После этого на главной площади Харькова прошла Всеукраинская акция по одновременному исполнению колядки «Новая радость стала» . К ней в этом году присоединились более 30 городов и сел Украины. В то же время «Новая радость» зазвучала в городах Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландах, Франции и Польши.В целом, несмотря на то, что первое время после праздников у многих проходит без особой активности, губернатор Харьковской области уже успела провести ряд встреч, проконтролировать выполнение задач и поделиться приоритетами на уже нынешний год.Развитие транспортной инфраструктуры на Харьковщине будет продолжено. За несколько лет команда Светличной сделала то, чего Харьковская область ждала очень долго: налажено системное строительство новых объектов и восстанавление уже имеющующейся спортивной инфраструктуры в области, чтобы предоставить возможность каждому, кто любит спорт, им заниматься.В 2016-2017 годах были открыты современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Первомайском и Волчанском районах. В 2018-м ФОКи построены в Песочине Харьковского района, Краснограде и Золочеве. Также после длительной реконструкции был открыт восстановленный стадион «Авангард» на 2059 мест в Змиеве. Открыт стадион с натуральным полем в Великом Бурлуке и стадион «Авангард» в городе Дергачи.На Харьковщине продолжат масштабное обновление больниц и медицинских комплексов. 2018 год стал для области годом восстановления и строительства объектов медицинской сферы. Ремонтные работы велись в более 50 учреждениях здравоохранения. Всего в прошлом году за счет средств областного бюджета было приобретено 287 единиц медицинского оборудования на сумму почти 143 млн грн. Это рентгенологическое, оборудование ультразвуковой диагностики, эндоскопическое, операционное оборудование, аппаратура искусственной вентиляции легких, современное высокотехнологичное ангиографическое оборудования и тому подобное. Для усовершенствования материально-технической базы центральных районных и городских больниц было приобретено более 30 единиц современного медицинского оборудования на общую сумму более 30 млн грн.Также Юлия Светличная заверила, что в 2019 году спорт, как и гуманитарная сфера в целом, продолжает быть в приоритете областного руководства:– Мы уже заложили в областном бюджете финансирование для дальнейшего развития инфраструктуры и обеспечения наших спортсменов необходимым оборудованием и инвентарем. Выделили средства на ремонт бассейнов. Будем укреплять не только спорт высоких достижений, но и массовый спорт. Мы должны дать возможность всем желающим, независимо от места проживания, с детства заниматься физической культурой.Кроме того, на Харьковщине продолжат создавать условия для развития культуры и искусства – В прошлом году мы обратили пристальное внимание на развитие сферы культуры в области, – рассказала председатель ХОГА. – Системно подходим к этой работе, укрепляя учреждения как в областном центре, так и в районах. Было отремонтировано около 200 домов культуры. По некоторым объектам провели капитальные ремонты, по некоторым – текущие. Например, Барвенковский дом культуры реконструировали полностью, восстановлены учреждения в Сахновщинском, Коломакском, Кегичевском районах. Эти заведения не видели ремонта по 30-40 лет, там не было никаких условий для занятий и концертов. Исправляем эту несправедливость – культура не может финансироваться по остаточному принципу.Безусловно, самый масштабный проект, который реализуется в области в сфере культуры, – это строительство филармонии. Уже открыт лучший в Украине органный зал, вскоре состоится первый концерт в новом большом зале.Кроме того, по инициативе Юлии Светличной, с этого года будет увеличена зарплата работникам областных театров и концертных учреждений:– Мы нашли возможность увеличить на 30% зарплату всем коллективам, которые сегодня подчиняются области и имеют статус академических. Это большое количество людей, и все они имеют право на достойную оплату труда.Тариф на электроэнергию для населения меняться не будет. По словам и.о. генерального директора ЗАО «Харьковэнергосбыт» Юрия Дяченко, «бытовые потребители практически не почувствуют никаких изменений в процессе внедрения новой модели розничного рынка. Для бытовых потребителей фактом присоединения к условиям публичных договоров о разделе и поставке электрической энергии является совершение любых действий, которые свидетельствуют желание потребителя заключить такие договоры. Это предоставление подписанного заявления-присоединения, уплата счета поставщика универсальной услуги и/или факт потребления электрической энергии»В 2019 году увеличится размер денежного обеспечения военнослужащих . Повышение размеров денежного обеспечения военнослужащих будет осуществлено путем увеличения его дополнительных видов, в частности, надбавки за особенности прохождения службы и ежемесячного вознаграждения (премии).Как подчеркнул начальник управления организационного и социальных выплат Департамента финансов Минобороны, в 2019 году, согласно решению Министра обороны Украины, установлен минимальный размер надбавки за особенности прохождения службы 65 % от должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет всем категориям личного состава. Отдельным категориям военнослужащих, в зависимости от особенностей прохождения ими военной службы, размер указанной надбавки увеличивается до 100%.В ХОГА обсудили новые направления сотрудничества с USAID. По словам директора департамента экономики, сейчас уже разработан и планируется к внедрению Инвестиционный портал Харьковской области, в планах также - запуск Центра поддержки предпринимательства.Также на Харьковщине успешно реализуется ряд программ при поддержке Евросоюза: Харьковская область участвует в Программе «U-LEAD с Европой» по двум основным направлениям: поддержка децентрализации и поддержка создания/модернизации центров предоставления административных услуг.Также в области реализуются программы ЕС: в сфере культуры – Creative Europe, образования – Erasmus+ и развития инноваций – Horizon 2020.Также Надежда Кривицкая (директор Департамента по повышению конкурентоспособности региона ХОГА) напомнила, что в сфере безопасности в течение 2017-2018 годов в рамках сотрудничества с КМЕС (Консультативная миссия ЕС) европейские специалисты оказывали консультативную помощь и распространяли европейские практики и опыт для специалистов Национальной полиции, ГСЧС, способствовали внедрению европейских практик в сфере гражданской обороны.За три года промышленные предприятия области нарастили выпуск продукции на 14%. Объем реализованной промышленной продукции предприятий Харьковщины за 11 месяцев 2018 года составил 169,4 млрд грн. Это на 20 млрд (или 13,4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За 9 месяцев прошлого года прибыль прибыльных предприятий Харьковщины составила 5,6 млрд грн. Средняя заработная плата на промышленных предприятиях в течение года увеличилась на 21% и за 11 месяцев 2018 года составила 8 тыс. грн.В целом, как утро, начатое активно и целеустремлённо, является залогом хорошего дня, так активное и сфокусированное начало года, делает очень большой вклад в то, что год будет продуктивным. Безусловно радует рост уровня доверия к власти в области, в первую очередь за счёт того, что обещания, которые даются людям, превращаются не в популизм, а реальные результаты. Это-же подтверждают данные eжегoдного итoгoвого мoнитopинга выпoлнения oбещаний пoлитикoв зa 2018 гoд, который был подготовлен порталом «Cлoвo и Дeлo»:первую строку в нем заняла глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная с рекордным показателем в 84%. Такого до нее в Украине не достигал никто! Это и есть показатель налаженного взаимодействия между властью и обществом, когда власть слышит людей, выполняя свои основные функции, а люди получают системную поддержку от власти. Думаю это отличный кейс для всей страны