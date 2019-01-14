Члены харьковского технического клуба «Самоходъ» нашли уникальный легковой автомобиль ГАЗ-М1, который выпускали в 1936-1942 годах.Автомобиль перевезли в Харьков на реставрацию, сообщает autonews.
Каждый из нас, наверное, слышал про легендарную советскую «Эмку». Это и есть ГАЗ-М1, получивший в СССР большое распространение.
Найденный возле Киева старенький ГАЗ-М1 находится, конечно, в очень плохом состоянии, что, собственно, не удивительно, учитывая, как и сколько он хранился. Уже хорошо то, что сохранился основной кузов, есть родные крылья, рама, и, частично, ходовая.
Отреставрированная «Эмка» 1936 года
Парням из клуба «Самоходъ» предстоит большая работа, чтобы привести эту «Эмку» в надлежащее состояние. Уверены, что они справятся. Тем более, что у них уже есть опыт реставрации старых машин. Так, например, они отреставрировали «Эмку» 1936 года выпуска и бронеавтомобиль БА-20.
«Эмку» выпускали на Горьковском автозаводе с 1936 года. За основу для нее взяли автомобили американской компании Ford. Всего за шесть лет там было сделано более 62 тыс. экземпляров этой модели. Большую часть «Эмок» окрашивали в черной цвет с узкой красной полосой вдоль борта.