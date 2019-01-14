Экспозицию кукол-мотанок можно посмотреть с 24 января по 11 февраля в Харьковском областном центре культуры и искусства.

Их создала кандидат педагогических наук, доцент кафедры эстетического воспитания и технологий дошкольного образования Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Юлия Соловьева.Кукла-мотанка – это уникальное произведение народного воображения, неповторимое выражение поисков эстетического идеала украинского народа. Идея создания представленных в экспозиции кукол вызвана увлечением поэтическими образами слободских авторов. А именно: стихами Виктора Бойко, Владимира Верховеня, Ларисы Выровец, Александры Ковалевой, Натальи Матюх, Ирины Мироненко, Виктора Пинченко, Вячеслава Романовского, Нины Супруненко, Ольги Тараненко, Антонины и Виктора Тимченко, Ольги Тельной, Юлии Ткачевой, Леонида Тома, Люцины Хворост. Посетители смогут самостоятельно прочитать эти вдохновленные строки на выставке.Удивительной составляющей экспозиции стали кролевецкие рушники от Татьяны Федосовой, руководителя кружков «Ткачество» и «Изобразительное искусство и дизайн», члена Национального союза мастеров народного искусства Украины. Главные мотивы ее рушников – это цветы и гроздья калины или винограда, птицы, Богиня-Берегиня, традиционные ветряки в ее индивидуальной интерпретации. Из отдельных элементов кролевецкого народного ткачества Татьяна разрабатывает новый цветок калины, цветок гвоздики, украинский каравай, новую птицу, напоминающую сказочную «Жар-птицу».Открытие выставки состоится 24 января в 16:00. Вход – свободный, по адресу: ул. Пушкинская, 62.