Экспозицию кукол-мотанок можно посмотреть с 24 января по 11 февраля в Харьковском областном центре культуры и искусства.Их создала кандидат педагогических наук, доцент кафедры эстетического воспитания и технологий дошкольного образования Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Юлия Соловьева.
Кукла-мотанка – это уникальное произведение народного воображения, неповторимое выражение поисков эстетического идеала украинского народа. Идея создания представленных в экспозиции кукол вызвана увлечением поэтическими образами слободских авторов. А именно: стихами Виктора Бойко, Владимира Верховеня, Ларисы Выровец, Александры Ковалевой, Натальи Матюх, Ирины Мироненко, Виктора Пинченко, Вячеслава Романовского, Нины Супруненко, Ольги Тараненко, Антонины и Виктора Тимченко, Ольги Тельной, Юлии Ткачевой, Леонида Тома, Люцины Хворост. Посетители смогут самостоятельно прочитать эти вдохновленные строки на выставке.
Удивительной составляющей экспозиции стали кролевецкие рушники от Татьяны Федосовой, руководителя кружков «Ткачество» и «Изобразительное искусство и дизайн», члена Национального союза мастеров народного искусства Украины. Главные мотивы ее рушников – это цветы и гроздья калины или винограда, птицы, Богиня-Берегиня, традиционные ветряки в ее индивидуальной интерпретации. Из отдельных элементов кролевецкого народного ткачества Татьяна разрабатывает новый цветок калины, цветок гвоздики, украинский каравай, новую птицу, напоминающую сказочную «Жар-птицу».
Открытие выставки состоится 24 января в 16:00. Вход – свободный, по адресу: ул. Пушкинская, 62.