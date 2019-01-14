Правоохранители ищут взрывчатку в гимназии №163 в Харькове.

Сообщение о взрывчатке поступило от неизвестного в полицию утром 14 января. В учебное заведение на Луи Пастера, 330 выехали правоохранители и взрывотехники. Они обследуют здание и территорию школы.Как сообщают очевидцы, родителей в группах в соцсетях предупредили, что отправлять детей в школу сегодня не нужно.По информации полиции, информация о том, что в учебном заведении на улице Луи Пастера заложена взрывчатка, поступило в полицию 14 января в 7:22. Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Проводится эвакуация и осмотр помещения.Как уточняют в социальных сетях, поступило также сообщение о заминировании еще одной школы – №119.