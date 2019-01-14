Телеканал HBO раскрыл основной актерский состав приквела «Игры престолов».
В новом сериале снимутся Наоми Аки («Леди Макбет», «Доктор Кто»), Денис Гоф («Колетт»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Сумерки. Сага. Рассвет», «Гарри Поттер и Дары Смерти»), Шейла Атим («Куртизанки»), Иванно Джеремайя («Черное зеркало»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»), Алекс Шарп («До костей») и Тоби Регбо («Господин Никто»).
В конце 2018 года представители HBO объявили, что главные роли в приквеле «Игры престолов» исполнят Джош Уайтхаус и Наоми Уоттс. Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна.
Действие в приквеле разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игр престолов». В апреле 2019-го состоится премьера финального сезона оригинального сериала.