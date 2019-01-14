Исследователи из Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка в Дрездене (Германия) определили ДНК, участвующую в формировании неокортекса, который отвечает за мышление и язык.

Оказалось, что ключевую роль играет специфичный для человека ген ARHGAP11B. Ученые внедрили этот ген хорькам, что вызвало у животных активный рост нейронных клеток.

Неокортексом или новой корой называют часть мозга млекопитающих, которая у человека составляет основную часть коры больших полушарий (90 процентов), а у животных состоит из небольшого количества нейронов. Неокортекс участвует в сенсорном восприятии, выполнении моторных команд, визуализации двумерных и трехмерных структур и формировании речи. Кроме того, он является самой эволюционно молодой структурой центральной нервной системы.

В предыдущем исследовании нейробиологи показали, что аналогичная процедура, проведенная на мышах, способствует делению специфичных клеток-предшественников, называемых базальными радиальными глиальными клетками. Именно они участвуют в развитии неокортекса, однако у грызунов их очень мало, чтобы проверить, действительно ли ARHGAP11B способствует росту новой коры.

Ученые выяснили, что, если ввести ARHGAP11B в мозг эмбрионов домашних хорьков Mustela putorius furo, то у них действительно увеличится объем неокортекса. Ген заставляет нейрональные клетки-предшественники, которые производят нейроны, активно делиться в течение более длительного периода времени. При этом увеличение объема новой коры способствовало появлению складок, подобных тем, что есть у человека.

По словам исследователей, в будущих экспериментах они определят, действительно ли рост неокортекса улучшил когнитивные способности хорьков.