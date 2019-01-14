Фильм «Богемская рапсодия» принесет бывшей возлюбленной вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин примерно 19 процентов от собственной прибыли.

С момента выхода картины ее сборы составили 600 миллионов евро.

Пара познакомилась в 1970 году, когда девушке было 19 лет. Несмотря на то, что Остин и Меркьюри расстались, на протяжении всей жизни они сохраняли теплые дружественные отношения.

Согласно завещанию музыканта, после его смерти Остин получила право на 50 процентов доходов с произведений, связанных с именем Меркьюри. После того, как скончались родители музыканта, доля его бывшей возлюбленной увеличилась до 75 процентов. Он также оставил ей свой особняк в Лондоне стоимостью 20 миллионов евро и большую часть состояния в 9 миллионов евро. По информации издания, Остин досталась коллекция произведения искусства музыканта и мебель Людовика XV.

«Богемская рапсодия» – биографический фильм о британской рок-группе Queen режиссеров Брайана Сингер и Декстера Флетчера. Мировая премьера состоялась 1 ноября 2018 года.