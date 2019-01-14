Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел иск руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 в интересах государства в лице Харьковского городского совета к частному акционерному обществу о взыскании 683040,55 грн.

Хозяйственный суд Харьковской области установил, что частному акционерному обществу в Харькове на праве собственности принадлежат нежилые здания общей площадью более тысячи кв. м. по въезду Дорошенковскому. Ответчик использовал земельный участок под недвижимым имуществом без оформления вещных прав. В период с августа 2015 по июль 2018 года предприятие не платило за пользование земельным участком плату за землю в установленном законодательными актами размере.«В результате использования ответчиком вышеуказанного земельного участка без заключения договора аренды земли, территориальную общину города Харькова в лице Харьковского городского совета лишили возможности получать доход от сдачи земельного участка в аренду. Отсутствие средств в размере суммы арендной платы существенно ослабляет доходную часть местного бюджета», – сообщили в пресс-службе суда.Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу Харьковского городского совета вышеуказанную сумму.