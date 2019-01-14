С начала зимы на Харьковское ремонтно-строительное предприятие поступило около 4 тыс. заявок на уборку сосулек, снега и наледи с кровель домов.

Около 2,5 тыс. из них уже выполнено. Как сообщил заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Шкурко, сегодня, 14 января, в работах задействовано 20 единиц специализированной техники и 180 человек - около 60 бригад альпинистов. В связи со снегопадами их количество увеличили на 20 (обычно по городу работает около 40 бригад). Об этом сообщает пресс-служба горсовета.Ежедневно рабочие приводят в порядок кровли около 200 домов. Больше всего работ проводится в Киевском, Шевченковском, а также в центральных частях Основянского и Московского районов.Отметим, что бригады ХРСП убирают снег на кровлях домов коммунальной формы собственности.Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу, на участки КП «Жилкомсервис» или непосредственно в КП «ХРСП».