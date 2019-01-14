Во втором полугодии 2018 года в Харькове самые высокие средние зарплаты были зафиксированы в строительной сфере и в сельском хозяйстве.

Об этом свидетельствует аналитика портала "OLX".Согласно рейтингу, оплата труда строителей выросла на 25% - если в январе работодатели были готовы предложить соискателям восемь тысяч гривен, то спустя полгода сумма выросла до 10000 в национальной валюте. На второй позиции разместились вакансии аграрной сферы. Здесь потенциальные заработки варьировались от 9 до 10,5 тысяч гривен. Первую тройку рейтинга замыкают предложения работы в промышленности и энергетики, где средние зарплаты выросли на 36% и составили 8100 в национальной валюте.Что же касается самых востребованных сфер трудоустройства, то к ним, по данным портала, относятся торговые специалисты, таксисты и водители на производство с собственным транспортом. При этом первым готовы платить около 6,5 тысяч гривен, а вот заработки автовладельцев достигают восьми тысяч.