Следователи открыли уголовное производство по ДТП возле Чугуева, в котором 14 января погибли четверо человек.

В результате аварии погиб водитель и две пассажирки автомобиля "Hyundai", а также пассажирка микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.Информацию внесли в ЕРДР по части 3 статьи 186 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортным средством).Напомним, что авария произошла 14 января около 8 утра. На дороге недалеко от Чугуева столкнулись микроавтобус "Renault Master" и авто "Hyundai". В ДТП погибли четверо человек, еще девять пострадали. Семь человек доставили в Чугуевскую больницу, еще двое - в харьковской "неотложке".В результате аварии "легковушку" расплющило, у микроавтобуса повреждена передняя часть. По предварительной информации полиции, "Hyundai" выехал на "встречку" микроавтобусу.По УК Украины виновникам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет или без него.