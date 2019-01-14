Ночью 15 января харьковские синоптики прогнозируют порывы южного ветра до 20 м/с. На дорогах гололедица.

15 января: облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, слабая метель. Днем на востоке области небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом днем на западный, 7-12 м/с, ночью местами по области порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем понижение температуры к вечеру до 3-8° мороза вечером. По городу: ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла; днем понижение до 5-7°.16 января: облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3- 8° мороза.