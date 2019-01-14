Выпускников-магистров ХНУ имени Каразина поздравила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.



Дипломы о высшем образовании получили более 1300 студентов дневной и заочной формы обучения.Торжества по случаю выпуска магистров Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина состоялись в стенах вуза 14 января. Поздравляя выпускников, руководитель области пожелала им сил, уверенности, результативности, желания творить добро и достигать побед.– Впереди у вас очень яркая взрослая жизнь. И первой победы в этой жизни вы уже достигли. Это диплом одного из лучших вузов Украины, который входит в топ-500 вузов мира. Я вас поздравляю с этой победой, – обратилась к магистрам Каразинского университета Юлия Светличная.Она заверила выпускников в том, что они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны руководства области.– Харьковская область – один из лучших регионов, потому что здесь есть большая семья харьковчан, которые хотят развивать свой край и объединяться ради развития, – сказала глава ХОГА. – Вы молодые, задорные и энергичные. Присоединяйтесь к новой генерации ведущих исполнителей, специалистов, управленцев и развивайте свое государство. Ведь вы – его будущее.Ректор ХНУ им. В.Н. Каразина Виль Бакиров, поздравляя магистров, отметил, что в этот день они присоединяются к большому сообществу, которое растянулось в пространстве и времени, – сообществу выпускников Каразинского.– Это десятки и сотни тысяч людей, которые прославили университет и свою Родину большими достижениями в науке, образовании, культуре и других сферах. Именами наших выпускников названы законы физики, математические формулы, названия растений и животных, географические объекты, небесные тела, улицы не только в Харькове, но и в других городах Украины, и не только Украины, – сказал Виль Бакиров.Во время мероприятия вместе с ректором университета глава ХОГА вручила 20 лучшим выпускникам-магистрам памятные медали и свидетельства. Мероприятие продолжилось праздничным концертом.