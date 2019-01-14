Один из первооткрывателей ДНК Джеймс Уотсон снова заговорил о расовых различиях белых и темнокожих людей. За это лауреата Нобелевской премии лишили почетных званий в его лаборатории.

Об этом пишет НВ.В начале 1950-х, когда в США уже проходили первые акции против расовой дискриминации, американский биолог Джеймс Уотсон и физик Фрэнсис Крик совершили одно из величайших открытий в современной науке, - определили структуру двойной спирали ДНК.Через несколько лет молодых ученых наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине, а также стали считать одними из отцов ДНК. Но, после десятков лет работы, Джеймс Уотсон начал пятнать свою репутацию публичными расистскими заявлениями.Ученого неоднократно критиковали за его слова о генетическом интеллектуальном превосходстве белых людей над темнокожими.Последней каплей стал его комментарий в документальном фильме "Американские мастера: расшифровывая Уотсона" на телеканале PBS, в котором он заявил: "Существует разница между среднестатистическими черными и белыми в IQ-тестировании. Я бы сказал, что эта разница генетическая".Представители лаборатории Колд Спринг Харбор (CSHL), которой руководил Уотсон с 1968-го по 2007-й, заявили, что осуждают такие взгляды и лишили его званий почетного канцлера, почетного профессора имени Оливера Р. Грейса и почетного попечителя."CSHL однозначно отвергает необоснованные и опрометчивые личные мнения. Заявления доктора Уотсона являются предосудительными, не подкрепленными наукой, и никоим образом не отражают взгляды CSHL… Лаборатория осуждает злоупотребление наукой для оправдания предубеждений", - написали менеджеры организации.Примечательно, что 12 лет назад Джеймс Уотсон потерял работу в лаборатории из-за подобных высказываний. Биолог рассказал в интервью Sunday Times следующее: Я вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся социальная политика основана на том, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас, но все тесты говорят, что это не так".Тогда Уотсону пришлось извиниться за этот пассаж, но, похоже, что биолог не поменял свои взгляды со временем.Кроме этого, ученый предлагал использовать генную инженерию для создания исключительно красивых девушек и говорил, что у полных людей меньше шансов добиться успехов на работе. Из-за того, что научное сообщество отвергало его предположения, Уотсон даже решил продать свою золотую Нобелевску медаль в 2014-м (впервые в истории премии).В CSHL списывают неоднозначные высказывания Нобелевского лауреата на его преклонный возраст: "Это не новость, когда 90-летний мужчина, потерявший когнитивный контроль и стареющий таким образом на протяжении десятилетий, говорит с нынешним умом", - рассказал The New York Times доктор лаборатории Майкл Виглер.