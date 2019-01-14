Тротуар перекрыли на пересечении улиц Сумская и Динамовская.Об этом сообщает Медиа группа Объектив.
Из-за строительства дома по улице Динамовской, 1 для пешеходов полностью закрыли тротуар по одной стороне улицы. На месте, где строят многоэтажный дом, поставили забор. Пешеходам приходится идти по проезжей части.
В горсовете сообщили, что на время строительства пешеходы будут ходить по другой стороне улицы. Они также отметили, что застройщик имеет все необходимые документы и установил соответствующие указатели.
По информации Департамента инфраструктуры горсовета, на период строительства на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, а также на перекрестке ул. Сумская – ул. Динамовская – ул. Олеся Гончара будет осуществляться одностороннее движение транспорта в сторону ул. Олеся Гончара.
Кроме того, автобус №215э будет осуществлять объезд закрытого участка по ул. Динамовской следующим образом: ул. Сумская – ул. Белой Акации – ул. Новгородская и далее по маршруту.