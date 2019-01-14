Харьковчане представляли Украину на соревнованиях Mentor Torun Cap 2019, которые прошли в г. Торунь (Польша).

София Гордиенко оказалась первой в произвольной программе. Об этом сообщает Медиа группа Объектив.Как отмечают в Федерации фигурного катания Украины, несмотря на неудачную прыжковую часть, судьи оценили ее выступление в 43.54 балла, что позволило занять ей первое место из 23 участниц.Харьковская пара Полина Вашкевич и Давид Нгуен заняли второе место в категории Intermediate Novice (новички в среднем возрасте – ред.). Их результат – 71.05 балла.Напомним, что харьковчане стали чемпионами Украины по фигурному катанию. Чемпионами страны в танцах на льду стали Дарья Попова и Владимир Беликов.