Соревнования прошли с 11 по 13 января в Венгрии.



Антон Чуев (весовая категория – до 100 кг среди мужчин);

Владимир Белевцов (весовая категория – до 70 кг среди спортсменов до 21 года);

Демид Караченко (весовая категория – до 85 кг среди спортсменов до 21 года);

Ярослав Гамов (весовая категория – свыше 95 кг среди спортсменов до 16 лет);

Мария Дрбоян (абсолютная весовая категория среди женщин). Кроме того, на счету Марии была серебряная медаль в весовой категории свыше 80 кг среди женщин.

Участие в этапе Кубка Европы по сумо приняли 450 спортсменов из девяти стран. Сборная Украины показала лучший результат и заняла первое общекомандное место. Весомый вклад в успех принесли харьковские сумоисты, завоевавшие 5 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.Победителями этапа Кубка стали:Также серебряными призерами стали Станислав Вирченко (весовая категория – до 55 кг среди спортсменов до 16 лет) и Дарья Корытина (весовая категория – свыше 70 кг среди спортсменок до 18 лет).Бронзовыми призерами стали: Тимур Пасечник (весовая категория – до 55 кг среди спортсменов до 16 лет), Дмитрий Лисняк (весовая категория – до 65 кг среди спортсменов до 16 лет), Андрей Анненков (весовая категория – до 92 кг среди спортсменов до 21 года), Аркадий Рубин (весовая категория – до 100 кг среди спортсменов до 21 года), Демид Караченко (весовая категория – до 85 кг среди мужчин) и Таисия Редченко, которая завоевала медали в соревнованиях среди женщин в абсолютной весовой категории и в весе свыше 80 кг.