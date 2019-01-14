В полиции рассказали подробности страшной аварии под Чугуевом Харьковской области, в которой погибли четыре человека и еще девять получили ранения.

Напомним, трагедия произошла сегодня около 08:00 в результате столкновения микроавтобуса Renault и легковушки Hyundai.Как сообщили в полиции, жертвами аварии стали 34-летний водитель и две пассажирки "корейца", а также находившаяся в микроавтобусе женщина - все они скончались на месте. В данный момент силовики опознали не всех погибших. По предварительной информации, водитель Hyundai выехал на встречную полосу. Произошло это из-за скользкой дороги или по причине невнимательности - будет устанавливать следствие.Как сообщили в пресс-службе горсовета, в данный момент двое пострадавших находятся в больнице скорой и неотложной помощи. У старшей женщины перелом бедра, в данный момент она находится на операционном столе, в дальнейшем ее планируют положить на вытяжение. Вторую пострадавшую пока что обследуют, медики подозревают у нее перелом таза или крестца.