Священники так называемой УПЦ Московского патриархата (РПЦ), которых прихожане не впускают в храмы, сами виноваты в сложившейся ситуации.

Об этом глава департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан сказал в эфире телеканала Прямий.– Я думаю, что, все-таки, если возникает конфликт такого рода между священником и общиной, и община не поддерживает священника, тогда, мне кажется, священнику лучше поискать себе другую общину. Значит, он не сумел найти слов веры и слов наставления, которые повели бы за собой общину. Если священник не понимает, что община хочет украинскую церковь, а он им толкает дальше мантры о том, что никак мы без Кирилла не обойдемся, то, конечно, что такой результат ожидаемый, - отметил Рубан.