Юные художницы из Чугуевской детской художественной школы им.Репина получили всемирное признание на первом Интернациональном детском художественном конкурсе-выставке "Новогодний подарок" во Франции.

Об этом сообщили в Харьковском облсовете.Школьницы получили 2 золотые награды в возрастной категории до 10 лет и 2 золотые награды в средней возрастной категории 11-13 лет.Награды получили 10-летние Дарья Батрева, Любовь Буртелей и 11-летние Таисия Череватенко и Арина Резченко.Конкурс основан Международной академией мскусств, культуры и науки Парижа (Франция).Выставка начала работу в Париже и Ницце, завершится в конце января в Каннах на ежегодном Фестивале искусств. Работы учеников - на рождественскую и новогоднюю тематику. В конкурсе приняли участие 2,5 тысячи детей в возрасте от 5 до 16 лет, в частности, из Китая и Европы.