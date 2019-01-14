На ул.Гвардейцев-Широнинцев, 33 в Харькове задержан пьяный водитель.Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, водитель настолько пьян, что не держится на ногах.
Как рассказали в патрульной полиции, 14 января в 10:00 на ул. Гвардейцев Широнинцев,45 произошло ДТП без пострадавших. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo столкнулся с автомобилем ВАЗ-217230 и уехал с места происшествия.
В результате отработки вызова на ул. Гвардейцев Широнинцев, 33 патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль. Во время общения с руководителем патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр. Результат составил 1,37 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 7 раз.
На водителя Daewoo патрульные составили три административных протокола – за совершение дорожно-транспортного происшествия, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. Собранный материал будет передан в суд.