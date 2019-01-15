В минувшие выходные Харьков окунулся в волшебную атмосферу «Вертеп-феста», который с первого года существования проводится при активной поддержке Харьковской облгосадминистрации.

Сердце Украины в эти дни бьется именно здесь, на Харьковщине, отметила председатель ХОГА Юлия Светличная, принимавшая участие в праздничном действе.Фестиваль вертепов, основанный в Харькове три года назад, в этом году стал не просто всеукраинским, а международным.— На два дня Харьков погрузился в атмосферу волшебства, — говорит Юлия Светличная. — Почти тысячи участников, более ста коллективов на 60 локациях дарили харьковчанам песни, вдохновляли традициями и хорошими пожеланиями на весь 2019 год.Несмотря на мороз, центр города заполонили щедривники в ярких костюмах. Кого там только не было – украинские парубки и девчата в национальных одеждах, коза и чертушка, смерть с косой и юные ангелы с нимбом и крылышками. Развлекали прохожих не только песнями, но и постановками.Из Богодуховского района на фестиваль в Харьков приехал женский коллектив «Голосистые». По словам участниц, Украина – сильное государство с сильными традициями, которые нужно сохранять. Именно поэтому они не раздумывая согласились принять участие в праздничном действе.— К фестивалю готовились – шили костюмы со слобожанской вышивкой. Эти узоры символизируют дружбу, благосостояние, все самое лучшее, что можно только пожелать нашему народу, — поделилась участница коллектива Татьяна. – Мы должны сохранять наши традиции, поэтому с удовольствием согласились принять участие в фестивале.Помимо участников из Харьковщины на «Вертеп-фест» съехались более ста коллективов со всей страны. Здесь были Полтавская, Сумская, Тернопольская, Львовская, Донецкая, Луганская области…— Мы с Тернопольщины. В Харьков приехали впервые. Отличное настроение – хотим поделиться им со всеми, — говорит Оксана.– Приехали из Полтавской области. Не замерзли? Что вы – нам жарко! Атмосфера праздника очень теплая – радость, колядки, щедривки, смех, счастливые лица. Вот она – Украина! — смеется Елена.— Пусть весь мир увидит, что мы единая страна, что Луганщина – это тоже Украина, — говорят участники коллектива из Лисичанска.Чтобы артисты не замерзли, организаторы «Вертеп-феста» угощали их горячим чаем и полевой пшенной кашей с мясом, отведать которую могли все желающие. На десерт – кутья, которой потчевала глава области, а помогали ей юные участники фестиваля.— Сердце Украины бьется в эти дни тут – на Харьковщине. И я уверена, что оно достаточно большое, чтобы добром, радостью и единством поделиться со всеми украинцами, — говорит Юлия Светличная. — Это дает возможность объединить и восток, и запад, делиться достижениями. А культурные особенности очень хорошо объединяют людей.В сопровождении оркестра колонна участников фестиваля двинулись парадом по главной улице Харькова — с площади Конституции на площадь Свободы. Здесь состоялась Всеукраинская акция одновременного исполнения колядки «Нова радість стала». К ней в этом году присоединились более 35 городов и сел Украины.— Мы собрались не просто так, а чтобы объединить нашу страну, – улыбается Ирина из Сумской области.В этом году традиционный фестиваль, основанный на Харьковщине три года назад, расширил свои границы, отметила Юлия Светличная.— Харьков соединил шесть стран — в Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландах, Франции и Польше вместе с нами пели известную колядку «Нова радість стала, — говорит руководитель области.Организатор акции Ирина Голубева уверена, то одновременное пение объединяет украинцев.— Это исторический момент, потому что впервые Харьков, город именно на востоке Украины объединил украинцев всего мира, - рассказывает она. — Эта колядка создала купол добра, любви и мира и объединила всех, кто поддерживает Украину, где бы они ни находились.Председатель ХОГА отметила, что в этом году в рамках фестиваля впервые прошли «Етновечорниці», которые дали возможность коллективам из разных регионов обменяться традициями.Впервые на фестивале было использовано электронное приложение — путеводитель по локациям мероприятия, который разработала команда студентов НТУ «ХПИ». Также в рамках фестиваля состоялись выступления вертепных коллективов на центральной сцене парка им. Горького, на арт-заводе «Механика» и на других локациях. Участники действа посетили больницы, военный госпиталь, детские дома…— Проведение «Вертеп-феста» нужно продолжать и в дальнейшем. Традиции — это то, что объединяет украинцев. А нам сегодня необходимо объединяться ради развития нашей страны, — подчеркнула Юлия Светличная.