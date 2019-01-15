До 31 января каждый желающий может зарегистрироваться на пробное ВНО – такая возможность открыта на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Тестирование состоится 16 и 23 марта.Участвовать в пробном ВНО необязательно, сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Тестирование проводится для ознакомления с процедурой, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к рабочему месту и т.д. Результаты не засчитываются как оценки за государственную итоговую аттестацию и не влияют на конкурсный балл при поступлении.Чтобы пройти тестирование, нужно создать личный кабинет на сайте регионального центра. Прохождение пробного ВНО - платное. После регистрации участники получат квитанции для оплаты, после чего им придет электронное приглашение-пропуск с местом и временем тестирования.16 марта состоится пробное ВНО по украинскому языку и литературе, 23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. В день проведения тестирования каждый участник может сдать тест по одному предмету. Результаты появятся в кабинетах участников до конца марта.Регистрация на пробное тестирование не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.Харьковский региональный центр оценивания качества образования, обслуживающий Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, находится по адресу: пл. Свободы, 6, комната 463.