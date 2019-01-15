Харьков занял 196-е место в мире по индексу качества жизни из 227 городов, представленных в рейтинге по версии Numbeo.

Харьков набрал 101 балл. Исследователи отмечают, что в Харькове очень хороший климат. Кроме того, отмечается очень низкий уровень преследования из-за веры или цвета кожи. 77% опрошенных жителей города готовы без опаски гулять в одиночестве в городе днем, 49% – ночью.Из числа других украинских городов Львов занял 175-е место (115,04 балла), Киев – 192-е место (104,46 балла). На 195-й строчке рейтинга по индексу качества жизни оказалась Одесса (102,45), а на 202-й – Днепр (94,46).Лучшим городом по индексу качества жизни является столица Австралии Канберра (224,49 балла), второе место занимает Эйндховен (Нидерланды, 215,66), третье - столица штата Северная Каролина Роли (США, 215,15).В первой десятке также такие города: Аделаида (Австралия), Мэдисон (США), Цюрих (Швейцария), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Оттава (Канада), Колумбус (США).Эксперты формировали рейтинг индекса качества жизни с учетом восьми показателей: индекса покупательной способности, стоимости недвижимости относительно доходов населения, индекса безопасности, здравоохранения, стоимости жизни, индекса времени движения транспорта, загрязнений, климата.