Шахматный турнир «Матч двух столиц» пройдет 16 и 17 января в Premier Palace Hotel Kharkiv.В матче примут участие международные гроссмейстеры, мастера, талантливая молодежь, а также другие ведущие шахматисты Харькова и Киева.
Среди подтвержденных участников — двукратные Олимпийские чемпионы Павел Эльянов и Александр Моисеенко, четырнадцатая чемпионка мира и первая среди украинских шахматисток Анна Ушенина, чемпион мира в командном зачете Владимир Баклан, серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады-2018 Юлия Осьмак, молодой гроссмейстер Европы Кирилл Шевченко, чемпион мира до 10 лет по рапиду и блицу Тихон Черняев. Помимо участия в матче, известные шахматисты проведут сеансы одновременной игры со всеми желающими.
В Premier Palace будет оборудована фотозона «Гигантские шахматы», где любой желающий сможет сразу получить распечатанные фото. Кроме того, посетители турнира смогут узнать интересные факты и познакомиться с историей шахмат с помощью интерактивных информационных экранов.