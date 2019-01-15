Шахматный турнир «Матч двух столиц» пройдет 16 и 17 января в Premier Palace Hotel Kharkiv.

В матче примут участие международные гроссмейстеры, мастера, талантливая молодежь, а также другие ведущие шахматисты Харькова и Киева.Среди подтвержденных участников — двукратные Олимпийские чемпионы Павел Эльянов и Александр Моисеенко, четырнадцатая чемпионка мира и первая среди украинских шахматисток Анна Ушенина, чемпион мира в командном зачете Владимир Баклан, серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады-2018 Юлия Осьмак, молодой гроссмейстер Европы Кирилл Шевченко, чемпион мира до 10 лет по рапиду и блицу Тихон Черняев. Помимо участия в матче, известные шахматисты проведут сеансы одновременной игры со всеми желающими.В Premier Palace будет оборудована фотозона «Гигантские шахматы», где любой желающий сможет сразу получить распечатанные фото. Кроме того, посетители турнира смогут узнать интересные факты и познакомиться с историей шахмат с помощью интерактивных информационных экранов.