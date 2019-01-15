На Харьковщине стартовала приписная кампания.

Конкретные сроки явки на призывные участки для прохождения приписки устанавливаются райвоенкоматами в повестках. Кто и зачем обязан поспешить в военкомат?Как разъяснил заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата Александр Томашевский, приписка граждан к призывным участкам проводится с целью взятия юношей на военный учет, определения уровня пригодности к военной службе, полученной специальности, уровня образовательной и физической подготовки, а также для определения деловых и моральных качества допризывников.Первичному учету подлежат все юноши, которые постоянно либо временно проживают на территории региона, кроме осужденных и отбывающих наказание за уголовные преступления, иностранных граждан и иммигрантов. От явки в военкомат, по словам Александра Томашевского, освобождаются только те юноши, чье заболевание подтверждено медицинской справкой медико-социальной комиссии, или те, которые не могут самостоятельно передвигаться.— На протяжении января–марта к призывным участкам приписываются граждане, которым в год приписки исполняется 17 лет. В этом году это юноши 2002 года рождения, — уточнил Александр Томашевский. — Приписка проводится на призывном участке при военных комиссариатах по месту жительства.Конкретные сроки явки на призывные участки для прохождения приписки устанавливаются райвоенкоматами в повестках. При себе необходимо иметь такие документы: паспорт или свидетельство о рождении; копию аттестата, диплома, свидетельства или справку об образовании; справку о составе семьи; справку с места работы или учебы с указанием: для работающих — должности, специальности, с какого времени работает; для учащейся молодежи — на каком курсе или в каком классе учится;характеристику с места работы или учебы; четыре фотографии размером 3×4 см (снимок без головного убора); удостоверение и справки о сдаче спортивных разрядов, о специальности; удостоверение водителя автомобиля; справку о среднем заработке, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью предприятия.В военкомате допризывникам предстоит пройти медицинский осмотр и получить от военной комиссии военно-учетный документ.— Таким документом является военный билет, если комиссия признает юношу непригодным по состоянию здоровья, а если пригоден – свидетельство о приписке, — уточняет военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин. — Это свидетельство является одним из основных документов для поступления в вуз. И юношам, которые своевременно не прошли приписку, будет весьма проблематично сдать документы в высшие учебные заведения. Кроме того, у них неминуемо возникнут проблемы с перерегистрацией места проживания.По данным Александра Томашевского, в 2018 году в Харькове и области приписке к призывным участкам подлежало 8690 человек, встали на военный учет 8560 юношей, что составляет 98,4%.— Не явились 136 человек, но на протяжении года мы их нашли. Таким образом, за 2018 год вопрос приписки был закрыт, и все люди, которые должны были встать на военный учет и получить военный документ – его получили, – отметил он.